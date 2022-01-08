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Жители Алма-Аты считают участниками погромов амнистированных зэков

  /   Обновлено: 08 января 2022 05:21
Происшествия
Жители Алма-Аты считают участниками погромов амнистированных зэков
Prt Scr youtube.com  /  RT

Алма-Ата, 8 января. Активными участниками беспорядков, которые захлестнули города южного Казахстана, в том числе Алма-Ату, были заключенные, попавшие под амнистию. Такого мнения придерживаются жители бывшей столицы республики.

Алма-Ата в ночь на 6 января подверглась агрессивному набегу мародеров и погромщиков. Мнением местных жителей о происходящем поинтересовался корреспондент издания URA.RU.

«Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек», — цитирует репортер слова жительницы Алма-Аты. С ее мнением согласились и другие горожане.

Как выяснили корреспонденты, очевидцы активной стадии нападения на правительственные здания в экс-столице Казахстана указали, что погромщики имели хорошую подготовку. Однако среди налетчиков могли быть и зэки.

Накануне стало известно, что большинство боевиков, участвовавших в столкновениях в Алма-Ате, были задержаны. Личности мародеров устанавливаются. Одновременно с тем продолжается поиск других участников террористических акций.

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Казахстан протесты мародеры алма ата зэки
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