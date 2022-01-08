Жители Нур-Султана опустошили банкоматы на фоне массовых беспорядков

Нур-Султан, 8 января. Наличные деньги практически закончились в банкоматах Нур-Султана. Местные жители в панике снимают с карт средства, чтобы иметь возможность расплачиваться в магазинах.

Массовые беспорядки вызвали ажиотаж среди населения. Граждане выстраиваются в очереди к банкоматам. Во многих аппаратах установили лимит по максимальной сумме, которую можно снять за один раз — это 2 тысячи тенге (чуть больше 300 рублей), передает РЕН ТВ.

Полиция регулярно дежурит у многих банкоматов. Наличные стали единственным способом оплаты в Казахстане, так как интернет работает всего три часа в день, с 9:00 до 12:00 часов.

Член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов ранее сообщил, что силовикам удалось вернуть контроль над всеми административными зданиями Алма-Аты. Осажденной остается только седьмая городская больница в Калкамане, где боевики принуждают врачей оказывать помощь участникам протестов.