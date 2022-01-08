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Посол России в США Антонов заявил, что НАТО превратилось в пережиток холодной войны

Политика
Посол России в США Антонов заявил, что НАТО превратилось в пережиток холодной войны
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 января. Североатлантический альянс стал «рудиментом холодной войны», а расширение НАТО на восток можно воспринимать как пренебрежение принципом неделимости безопасности в Европе. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Накануне российское посольство обнародовало англоязычные комментарии в преддверии переговоров о безопасности. Контакты между Россией и США с их союзниками планируется провести уже на грядущей неделе.

«Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны», — следует из распространенного заявления дипмиссии.

В свою очередь глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Запад «не давал России обещания» о нерасширении НАТО на восток. Соответствующие призывы Москвы Вашингтон и союзники расценивают как «агрессию».

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Анатолий Антонов нато россия и сша
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