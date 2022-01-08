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Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней с 1 июля 2022 года

Общество
Срок оформления российского паспорта сократится до пяти дней с 1 июля 2022 года
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 8 января. Оформление российского паспорта будет происходить за пять дней с 1 июля этого года. Данное изменение касается также и документа с электронным носителем, говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.

Представители ведомства подчеркнули, что новый паспорт будет оформляться в течение пяти дней вне зависимости от места жительства гражданина, а также причины замены. В настоящее время данный срок составляет десять дней в случае, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных, передает ТАСС.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — сообщили в МВД России.

Также ранее МВД России сообщило, что при выдаче гражданам электронного паспорта бумажный будет аннулирован. При этом получение документа осуществляется на добровольной основе.

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