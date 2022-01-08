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«Красные куртки»: очевидцы погромов в Алма-Ате обратили внимание на отличительный знак мародеров

Общество
«Красные куртки»: очевидцы погромов в Алма-Ате обратили внимание на отличительный знак мародеров
pixabay.com

Алма-Ата, 8 января. Жители Павлодара посмотрели видеозапись с захвата аэропорта Алма-Аты погромщиками. В ходе просмотра они заметили одну деталь, которая может указывать на зачинщиков беспорядков.

На видео в центре кадра находится человек в красной куртке. По словам очевидцев, когда погромщики собирались штурмовать их акимат, то в толпе можно было увидеть трех человек в аналогичных одеяниях. Они распределились по сторонам — на левый фланг, на правый и в центр, передает Sputnik Казахстан.

Очевидцы предположили, что именно люди в красных куртках могли направлять толпу. Такая верхняя одежда, вероятно, стала отличительным знаком у погромщиков.

Захват аэропорта произошел 5 января этого года. По информации местных СМИ, администрация воздушной гавани оперативно приняла решение усилить меры безопасности и эвакуировать сотрудников.

Протесты начались 2 января, однако из мирных требований быстро переросли в массовые погромы и беспорядки. По всей стране фиксируются волны террористических нападений. В Казахстане объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Казахстан аэропорт алма-ата
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