Дипломат Антонов: беспорядки в Казахстане спровоцированы извне

Вашингтон, 8 января. Массовые беспорядки, происходящие на территории Казахстана, спровоцированы извне. Такое мнение выразил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в социальной сети Facebook.

Ранее американское правительство высказывало сомнения относительно легитимности запроса властей Казахстана о вводе контингента миротворцев ОДКБ. Антонов выразил надежду, что никто не станет оспаривать право страны на обращение за помощью к организации.

«Россия считает, что спровоцированные извне насильственные события в дружественной стране направлены на подрыв ее безопасности и целостности. Мы будем содействовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — следует из сообщения посла.

Также Антонов заявил, что никто не должен сомневаться в готовности России отстаивать свои взгляды в области безопасности. По его словам, складывающаяся в последнее время обстановка стала «очень опасной».