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Экономист Атаманюк обвинил киевские власти в разграблении топливных ресурсов страны

  /   Обновлено: 08 января 2022 04:05
Политика
Экономист Атаманюк обвинил киевские власти в разграблении топливных ресурсов страны
pixabay.com

Киев, 8 января. Энергетические проблемы Украины являются следствием разворовывания газа руководством страны. Об этом заявил киевский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

По его словам, все проблемы от «Северного потока — 2» порождены самой Украиной. Причем ошибки властей страны тянутся еще с 1994 года, когда Россия и Германия предложили создать газотранспортный консорциум.

«В таком случае мы бы имели заполненный на 100% газопровод. Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны… И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов», — объяснил Атаманюк.

В результате таких событий в Украине начали видеть ненадежного партнера, из-за чего усилилось строительство транзитных потоков. При этом страны, которые пошли на это, обвинять нельзя, ведь каждая действовала в интересах своего народа.

По итогам прошедшего года, цена на газ на Украине выросла почти в шесть раз. Сейчас она достигает отметки в 1184,6 доллара за тысячу кубометров.

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украина газ воровство энергетические проблемы первопричина
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