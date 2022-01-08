Экономист Атаманюк обвинил киевские власти в разграблении топливных ресурсов страны

Киев, 8 января. Энергетические проблемы Украины являются следствием разворовывания газа руководством страны. Об этом заявил киевский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

По его словам, все проблемы от «Северного потока — 2» порождены самой Украиной. Причем ошибки властей страны тянутся еще с 1994 года, когда Россия и Германия предложили создать газотранспортный консорциум.

«В таком случае мы бы имели заполненный на 100% газопровод. Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны… И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов», — объяснил Атаманюк.

В результате таких событий в Украине начали видеть ненадежного партнера, из-за чего усилилось строительство транзитных потоков. При этом страны, которые пошли на это, обвинять нельзя, ведь каждая действовала в интересах своего народа.

По итогам прошедшего года, цена на газ на Украине выросла почти в шесть раз. Сейчас она достигает отметки в 1184,6 доллара за тысячу кубометров.