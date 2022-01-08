Лондон разработал варианты военных действий из-за непланируемого Россией вторжения на Украину

Лондон, 8 января. Британский кабмин ознакомился с возможными вариантами боевых действий в случае «российского вторжения» на Украину. Автором документа стал глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Радакин заявил о намерениях Лондона заняться разработкой гиперзвуковых ракет. Соответствующие планы он обосновал наличием этого вида вооружений у Москвы. Таким образом Великобритания хочет составить конкуренцию растущей военной мощи России, отметил Радакин в интервью газете The Times.

«У нас нет их, мы должны обладать ими (гиперзвуковыми ракетами. — Прим. ФАН)», — заявил он.

В Кремле неоднократно повторяли, что Россия никогда не планировала нападать на кого-либо, однако и выставлять себя жертвой страна не позволяла. Подобные сообщения о якобы планах «вторгнуться» на Украину в Москве расценивают в качестве предлога для размещения вооружения НАТО вблизи российских границ.

Вопрос присутствия западных войск на границе с Россией будет обсуждаться на переговорах по вопросам безопасности, которые пройдут на следующей неделе. НАТО может пойти на такой шаг в случае снижения напряженности между Москвой и Киевом.