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Депутат партии «Зеленые» Нурипур: партия не будет препятствовать запуску «СП-2»

Политика
Депутат партии «Зеленые» Нурипур: партия не будет препятствовать запуску «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 8 января. Немецкая партия «Союз-90"/"зеленые» не собирается преступать закон и мешать сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил претендент на пост главы фракции Омид Нурипур.

Он признал зависимость Германии от российского газа. Партнерство между Берлином и Москвой продолжается с 1971 года, однако раньше оно было более стабильным. Так было, пока поставки газа не стали политизировать.

«Мы всегда считали трубопровод ошибкой, но мы не можем политически вмешиваться в процедуру разрешения и нарушить законодательство... Мы не правили 16 лет. Мы не можем исправить все, что ранее пошло не так, но кое-что — можем», — заявил Нурипур.

Кроме того, политик заметил, что «проекту очень сложно воспрепятствовать». К тому же «зеленые» не собираются нести ответственность за «принятые в прошлом ошибочные решения других».

Ранее стало известно, что более 60% немцев поддержали сертификацию и запуск «Северного потока — 2». Несмотря на это среди «зеленых» наибольшее число противников российского газопровода, который тянется по дну Балтийского моря.

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германия зеленые Северный поток — 2
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