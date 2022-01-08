Израильский политолог Кедми спрогнозировал сроки возвращения миротворцев ОДКБ домой

Нур-Султан, 8 января. Руководство Казахстана в короткие сроки смогло вернуть под личный контроль стратегически важные объекты в Алма-Ате. По словам израильского политолога Якова Кедми, этому поспособствовали миротворцы ОДКБ.

Массовые беспорядки, сопровождающиеся волнами террористических нападений, вспыхнули в Казахстане в начале этого года. На фоне протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам-союзникам из ОДКБ. После этого Белоруссия, Армения, Россия, Киргизия и Таджикистан направили в республику миротворческий контингент.

Кедми уверен, что ситуация в Казахстане стабилизируется в скором времени, что поспособствует возвращению миротворцев на родину. Предварительно, им понадобится всего месяц.

«После того, как обстановка восстановится, и казахские службы и армия овладеют всеми важными пунктами, и закончится это анархическое движение, миротворцы покинут Казахстан. Они заранее вошли на ограниченный срок. Думаю, что ситуация установится в течение нескольких дней, потом закрепится еще в течение нескольких недель, и тогда они покинут Казахстан», — передает слова эксперта радио Sputnik.

При этом ОДКБ доказала, что может эффективно работать с проблемами терроризма, бандитизма и криминала, добавил Кедми. Кроме того, после успешной стабилизации обстановки авторитет организации вырастет как на постсоветском пространстве, так и на Западе.

Протесты начались в Казахстане из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Митинг за пару дней охватили несколько городов, включая Алма-Ату. В некоторых местах происходили стычки с силовиками.