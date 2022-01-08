Чемпион мира по стендовой стрельбе Гилли погиб во время охоты в районе Пизы

Пиза, 8 января. Итальянец Кристиан Гилли, который является чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров, погиб в результате несчастного случая на охоте с друзьями. Такую информацию сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Трагедия произошла в четверг неподалеку от Пизы. В ходе охоты Гилли нагнулся, чтобы поднять упавшие на землю патроны для своего ружья. В один момент оружие выстрелило ему в живот.

На место происшествия прибыли врачи, которые отвезли спортсмена в больницу и приступили к операции. Несмотря на все старания медиков, молодого стрелка спасти не удалось.

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