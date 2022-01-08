Госдеп посчитал «проблематичным» требование России вывести ядерное оружие из стран НАТО

Вашингтон, 8 января. Государственный департамент Соединенных Штатов оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран-союзниц по НАТО. Они являются «проблематичными», сообщила прессе высокопоставленный представитель ведомства.

Соответствующее заявление она сделала в преддверии переговоров по вопросам безопасности с Россией. Они состоятся в Женеве на следующей неделе, после чего в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — отметили в Госдепе.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад «не давал России обещания» о нерасширении Альянса на восток. По его словам, «НАТО никогда не обещала не принимать новых членов».