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США отреагировали на приказ Токаева о стрельбе по террористам в Казахстане

  /   Обновлено: 08 января 2022 02:58
Политика
США отреагировали на приказ Токаева о стрельбе по террористам в Казахстане
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 8 января. Властям Казахстана необходимо быть сдержанными во время борьбы с террористами в стране. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она прокомментировала недавнее заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева. Тот приказал военным и силовикам стрелять на поражение по представителям террористических организаций.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — заявила Жан-Пьер.

При этом за несколько дней только в Алма-Ате произошло как минимум шесть волн террористических нападений, в которых участвовали более 20 тысяч боевиков. Последние представляют большую опасность для мирных жителей страны. Именно для их защиты и был утвержден соответствующий приказ президента.

Недавно Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержку в стабилизации ситуации. Лидеры этих государств приняли решение об отправке в Казахстан миротворческой миссии.

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Казахстан сша протесты жан-пьер
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