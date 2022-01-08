США отреагировали на приказ Токаева о стрельбе по террористам в Казахстане

Вашингтон, 8 января. Властям Казахстана необходимо быть сдержанными во время борьбы с террористами в стране. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она прокомментировала недавнее заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева. Тот приказал военным и силовикам стрелять на поражение по представителям террористических организаций.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — заявила Жан-Пьер.

При этом за несколько дней только в Алма-Ате произошло как минимум шесть волн террористических нападений, в которых участвовали более 20 тысяч боевиков. Последние представляют большую опасность для мирных жителей страны. Именно для их защиты и был утвержден соответствующий приказ президента.

Недавно Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержку в стабилизации ситуации. Лидеры этих государств приняли решение об отправке в Казахстан миротворческой миссии.