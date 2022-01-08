Токаев заявил о нападении на Алма-Ату 20 тысяч террористов

Нур-Султан, 8 января. Нападения на Алма-Ату осуществляли по меньшей мере 20 тысяч террористов. При этом всего было не менее шести атакующих волн, такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что действовавшие на территории республики бандиты были «очень хорошо обучены и организованны». По словам Токаева, все эти террористы получали приказы из единого центра. Он добавил, что правительство Казахстана не будет вести с преступниками переговоры. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице президента в Twitter.

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», — сообщил Токаев.

Помимо этого, ранее глава государства призвал создать следственную группу для установления причин массовых беспорядков в Казахстане. Также Токаев организовал контртеррористическую операцию для устранения угрозы национальной безопасности, а также защиты жизни и имущества граждан.