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Токаев заявил о нападении на Алма-Ату 20 тысяч террористов

Происшествия
Токаев заявил о нападении на Алма-Ату 20 тысяч террористов
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 8 января. Нападения на Алма-Ату осуществляли по меньшей мере 20 тысяч террористов. При этом всего было не менее шести атакующих волн, такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что действовавшие на территории республики бандиты были «очень хорошо обучены и организованны». По словам Токаева, все эти террористы получали приказы из единого центра. Он добавил, что правительство Казахстана не будет вести с преступниками переговоры. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице президента в Twitter.

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч», — сообщил Токаев.

Помимо этого, ранее глава государства призвал создать следственную группу для установления причин массовых беспорядков в Казахстане. Также Токаев организовал контртеррористическую операцию для устранения угрозы национальной безопасности, а также защиты жизни и имущества граждан.

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Казахстан террористы президент беспорядки алма-ата токаев
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