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IT-эксперт Кашкин отнес вздутие батареи к первым признакам скорой «смерти» смартфона
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IT-эксперт Кашкин отнес вздутие батареи к первым признакам скорой «смерти» смартфона

  /   Обновлено: 08 января 2022 02:33
Общество
IT-эксперт Кашкин отнес вздутие батареи к первым признакам скорой «смерти» смартфона
unsplash.com  /  freestocks

Москва, 8 января. Ежегодно срок службы смартфона сокращается, увеличивая количество различных сбоев, в особенности это касается бюджетных устройств. Как распознать приближение «смерти» гаджета, рассказал IT-эксперт Евгений Кашкин.

Он объяснил, что первым и самым главным признаком выхода смартфона из строя является вздутие аккумулятора. По словам Кашкина, зачастую оно проявляется в приподнимании задней крышки устройства. Как объяснил специалист, при использовании такой телефон может загореться, поэтому его необходимо отнести в ремонт, либо заменить, передает агентство «Прайм».

«Если вы заметили, что телефон начал слишком быстро разряжаться, возможно, стоит задуматься о замене», — добавил Кашкин.

Также о скорой поломке смартфона говорит его сильный нагрев, который наблюдается даже в состоянии покоя. Причиной данного явления может быть как перегрузка процессора, так и неисправность батареи гаджета.

Помимо этого, ранее Кашкин также посоветовал установить лимит денежных транзакций, чтобы уберечь сбережения от мошенников. По его словам, это позволит выиграть время для обращения в полицию, а также спасти хотя бы часть денег.

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гаджеты смартфон аккумулятор батарея срок службы
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