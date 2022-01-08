IT-эксперт Кашкин отнес вздутие батареи к первым признакам скорой «смерти» смартфона

Москва, 8 января. Ежегодно срок службы смартфона сокращается, увеличивая количество различных сбоев, в особенности это касается бюджетных устройств. Как распознать приближение «смерти» гаджета, рассказал IT-эксперт Евгений Кашкин.

Он объяснил, что первым и самым главным признаком выхода смартфона из строя является вздутие аккумулятора. По словам Кашкина, зачастую оно проявляется в приподнимании задней крышки устройства. Как объяснил специалист, при использовании такой телефон может загореться, поэтому его необходимо отнести в ремонт, либо заменить, передает агентство «Прайм».

«Если вы заметили, что телефон начал слишком быстро разряжаться, возможно, стоит задуматься о замене», — добавил Кашкин.

Также о скорой поломке смартфона говорит его сильный нагрев, который наблюдается даже в состоянии покоя. Причиной данного явления может быть как перегрузка процессора, так и неисправность батареи гаджета.

Помимо этого, ранее Кашкин также посоветовал установить лимит денежных транзакций, чтобы уберечь сбережения от мошенников. По его словам, это позволит выиграть время для обращения в полицию, а также спасти хотя бы часть денег.