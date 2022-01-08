Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии

Вашингтон, 8 января. Вашингтон в рамках будущих контактов с Москвой планирует вести прагматичные и нацеленные на результат переговоры, а также будет настаивать на суверенном праве стран самовольно давать вектор развития внешней и оборонной политике. Такое заявление сделала высокопоставленный представитель Госдепа.

Вскоре должны состояться контакты России и Соединенных Штатов на площадках НАТО и ОБСЕ. Москва планирует озвучить Вашингтону и его союзникам предложения, в которые также входит отказ Североатлантического альянса от расширения в том числе за счет бывших советских республик.

«Наш подход к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными. Такова природа дипломатии», — сообщила дипломат во время телефонного брифинга.

Вашингтон планирует обеспечить полноценное участие Брюсселя в скором диалоге с Москвой, о чем ранее заявлял глава Госдепа Энтони Блинкен. Госсекретарь также сообщал, что контакты с Россией не могут состояться без участия Европы.