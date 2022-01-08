Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 04:02
03:50
Политика
Лондон разработал варианты военных действий из-за непланируемого Россией вторжения на Украину
03:48
Политика
Депутат партии «Зеленые» Нурипур: партия не будет препятствовать запуску «СП-2»
03:35
Общество
Вирусолог Жемчугов предрек окончание пандемии COVID-19 в 2022 году
03:35
Политика
Израильский политолог Кедми спрогнозировал сроки возвращения миротворцев ОДКБ домой
03:27
Происшествия
Чемпион мира по стендовой стрельбе Гилли погиб во время охоты в районе Пизы
03:19
Политика
Госдеп посчитал «проблематичным» требование России вывести ядерное оружие из стран НАТО
02:58
Политика
США отреагировали на приказ Токаева о стрельбе по террористам в Казахстане
02:46
Происшествия
Два человека погибли от отравления угарным газом при пожаре в Петербурге
02:34
Происшествия
Токаев заявил о нападении на Алма-Ату 20 тысяч террористов
02:33
Общество
IT-эксперт Кашкин отнес вздутие батареи к первым признакам скорой «смерти» смартфона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии

Политика
Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 января. Вашингтон в рамках будущих контактов с Москвой планирует вести прагматичные и нацеленные на результат переговоры, а также будет настаивать на суверенном праве стран самовольно давать вектор развития внешней и оборонной политике. Такое заявление сделала высокопоставленный представитель Госдепа.

Вскоре должны состояться контакты России и Соединенных Штатов на площадках НАТО и ОБСЕ. Москва планирует озвучить Вашингтону и его союзникам предложения, в которые также входит отказ Североатлантического альянса от расширения в том числе за счет бывших советских республик.

«Наш подход к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными. Такова природа дипломатии», — сообщила дипломат во время телефонного брифинга.

Вашингтон планирует обеспечить полноценное участие Брюсселя в скором диалоге с Москвой, о чем ранее заявлял глава Госдепа Энтони Блинкен. Госсекретарь также сообщал, что контакты с Россией не могут состояться без участия Европы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии
обсе нато госдеп сша и россия
Комментировать