Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на северо-западе Китая

Пекин, 8 января. Подземные толчки сотрясли провинцию Цинхай, расположенную на западе центральной части Китая. Об этом передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщения о землетрясении начали поступать в 17:45 пятницы по времени UTC (20:45 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан, население которого составляет 144 тысячи человек.

Очаг землетрясения выявлен на глубине 40 километров. Информация о жертвах и разрушениях в результате сейсмологического события в настоящее время не поступала.

Землетрясение магнитудой 2,5 балла накануне произошло на территории Кемеровской области России. Его эпицентр находился недалеко от Междуреченска в районе шахты «Распадская».