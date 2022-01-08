Число пострадавших при пожаре в кемеровском пансионате может возрасти

Кемерово, 8 января. Медики продолжают осматривать эвакуированных жителей пансионата «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кемеровской области. В связи с этим число пострадавших во время пожара может увеличиться.

Сотрудники МЧС России вывели из загоревшегося дома престарелых 48 человек. Среди них есть лежачие люди.

«В настоящее время медики осматривают эвакуированных из пансионата, среди них могут быть пострадавшие от факторов пожара», — сообщил источник ТАСС.

Пожар ранее произошел в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Огонь охватил личные вещи на площади десяти квадратных метров. В результате возгорания погибли четыре человека. Предварительной причиной трагедии называют короткое замыкание.

Ранее стало известно, что МЧС России дважды за 2021 год проверяло здание. Специалисты обнаружили 18 нарушений, 15 из них устранили.