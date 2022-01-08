Газета Telegraph сообщила о готовности НАТО обсудить отвод войск от российских границ

Лондон, 8 января. Североатлантический альянс может пойти на обсуждение отвода своих войск от границ с Россией во время переговоров по вопросам безопасности. Соответствующие сведения приводит британская газета The Daily Telegraph.

Авторы публикации отметили, что НАТО пойдет на такой шаг, если произойдет снижение напряженности между Москвой и Киевом. Согласно материалу газеты, под этим подразумевается отвод российских войск от украинских границ.

Вместе с этим, считают авторы The Daily Telegraph, во время переговоров Североатлантический альянс не станет давать обязательства о нерасширении на восток. По опубликованным данным, уставные документы НАТО подразумевают возможность вступления в него всех желающих этого стран.

Требование Альянса к России не выдерживает критики. Войска РФ перемещаются только внутри собственной границы и не угрожают соседним государствам. При том, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, которая не входит в его состав. Это влияет на безопасность российских границ.

Ранее руководители МИД стран-участниц НАТО выступили за необходимость диалога с Россией. Они провели экстренную видеоконференцию, в ходе которое обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности.