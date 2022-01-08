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Подразделениям спецназа удалось отбить у протестующих все административные здания Алма-Аты

  /   Обновлено: 08 января 2022 02:18
Политика
Подразделениям спецназа удалось отбить у протестующих все административные здания Алма-Аты
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 8 января. Подразделения спецназа вернули под контроль все административные здания Алма-Аты. На данный момент участники беспорядков удерживают лишь седьмую городскую больницу в Калкамане, сообщил член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов.

По его словам, боевики держат в медучреждении раненых участников протеста. Они также принуждают врачей оказывать им соответствующую помощь.

«Боевики держат там своих раненых и заставляют врачей оказывать им помощь», — рассказал Шибутов в эфире передачи «Соловьев Live».

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Причиной беспорядков стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Первыми на улицы вышли жители Жанаозен и Актау, позже к ним присоединились и другие, в том числе и Алма-Ата. За несколько дней протесты превратились в погромы и провокации. Сообщается о жертвах от рук мародеров.

По последним данным, силовики задержали вооруженных участников беспорядков в Алма-Ате. В ходе обысков у них были обнаружены нож и пистолет.

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Казахстан спецназ беспорядки административные здания
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