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Экстренные службы: МЧС России дважды за год проверяло загоревшийся пансионат в Кузбассе

Происшествия
Экстренные службы: МЧС России дважды за год проверяло загоревшийся пансионат в Кузбассе
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Кемерово, 8 января. Сотрудники МЧС России дважды за 2021 год проверяли пансионат «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кемеровской области, где произошел пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

Большая часть выявленных нарушений были устранены. Источник ТАСС также уточнил, что по факту несоответствий были составлены административные протоколы.

«За прошедший год было проведено две проверки, было выявлено 18 нарушений требований пожарной безопасности, 15 из них было устранено», — сообщили в экстренных службах.

Четыре человека ранее погибли при пожаре в пансионате «Золотой век». По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Тушением занимались 48 человек и 14 единиц техники. Сотрудники экстренных служб также эвакуировали из здания более 45 человек.

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пожар пансионат пожарная безопасность
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