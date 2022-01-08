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Появились подробности смертельного пожара в пансионате Кемеровской области

  /   Обновлено: 08 января 2022 01:59
Происшествия
Появились подробности смертельного пожара в пансионате Кемеровской области
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Кемерово, 8 января. Пожар, возникший в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области унес жизни четырех человек. Установлено, что возгорание началось в бойлерной здания.

Из комнаты пламя распространилось по остальной части пансионата. Всего оно затронуло порядка десяти квадратных метров. По данным экстренных служб, погибшими в ходе пожара оказались люди преклонного возраста, чьи двигательные способности были крайне ограничены.

Отмечается, что во время возгорания на дежурстве находились две сиделки, которые не смогли спасти из пожара своих подопечных. Пожилые люди отравились продуктами горения.

Всего эвакуировать из здания удалось 48 человек. Личные вещи многих успели сгореть. К тушению огня были привлечены 48 пожарных. Возгорание уже ликвидировано.

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