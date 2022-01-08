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Пожарные ликвидировали возгорание в пансионате Кемеровской области

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в пансионате Кемеровской области
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Кемерово, 8 января. Возгорание в пансионате «Золотой век» ликвидировано. Инцидент произошел в СНТ «Печатник» Кемеровской области.

Всего в результате операции пожарных служб были эвакуированы 48 человек. На данный момент все они смогли вернуться в здание.

По предварительной информации, жертвами пожара стали четыре человека. Огонь вспыхнул в 23:02 по московскому времени и распространился на десять квадратных метров. Сгорели и личные вещи постояльцев.

К тушению пожара привлекли 48 спасателей и 14 единиц специальной техники. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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