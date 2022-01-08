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Силовики отбили у протестующих оружейные склады в пригороде Алма-Аты
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Силовики отбили у протестующих оружейные склады в пригороде Алма-Аты

Происшествия
Силовики отбили у протестующих оружейные склады в пригороде Алма-Аты
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Алма-Ата, 8 января. Казахстанским правоохранителям удалось отбить склады оружия на Первомайке в пригороде Алма-Аты. Ранее здания взяли под контроль участники массовых беспорядков, сообщил член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов в эфире «Соловьев Live».

Шибутов уточнил, что до этого погромщики ограбили оружейные магазины и вынесли из них весь арсенал. Мародерам, по его словам, также «подвезли что-то», и они забрали оружие у взятых в плен сотрудников полиции. Марат Шибутов подчеркнул, что протестующие «вооружены до зубов».

«Но у них кончаются боеприпасы, поэтому надеюсь, что силы правопорядка скоро возьмут верх. Боевики разбились на мелкие группы и атакуют городские объекты, они ведут городскую партизанскую войну», — сообщил член национального совета общественного доверия при президенте Казахстана.

Ситуация в Казахстане резко обострилась 2 января после того, как жители крупных городов устроили протесты в связи с двукратным повышением цен на топливо. Акции быстро переросли в акты мародерства и погромы, пишет RT. Для урегулирования ситуации ОДКБ направила в страну миротворцев.

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Казахстан протесты беспорядки соловьев. live
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