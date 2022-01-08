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Пожар в пансионате под Кемерово мог вспыхнуть из-за короткого замыкания

Происшествия
Пожар в пансионате под Кемерово мог вспыхнуть из-за короткого замыкания
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Кемерово, 8 января. Короткое замыкание могло спровоцировать пожар на территории пансионата «Золотой Век» в Кемеровской области. Такую версию озвучили в региональной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Информация о пожаре в пансионате, расположенном в СНТ Печатник под Кемерово, появилась накануне поздно вечером. На момент прибытия оперативных служб площадь возгорания составляла десять квадратных метров.

Над тушением огня работали 48 спасателей и 14 единиц техники. По предварительным данным, погибли четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, выясняются обстоятельства трагедии.

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