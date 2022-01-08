Киевский политик Гольдарб возмутился «свинством» Зеленского на встрече с канцлером Австрии

Киев, 8 января. Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время его встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, оскорбительны для всех жителей страны. Такое мнение высказал киевский политик Максим Гольдарб.

Глава государства во время беседы с канцлером сообщил, что украинский и австрийский народ связывают давние тесные исторические отношения. Однако, по словам политика, данная фраза покоробила как его, так и всех жителей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Первый казацкий».

«Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — объяснил Гольдарб.

Политик добавил, что страны Запада видят в украинском государстве «добычу». Поэтому, продолжил эксперт, Запад как хищники «пожирает все», что дает украинская земля и ее население.

Вместе с этим Зеленский также продемонстрировал полный провал своей политики в 2021-м году. Как отметил аналитик Михаил Погребинский, глава государства «не способен вывести Украину на путь разумного развития».