Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 02:32
02:31
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на северо-западе Китая
02:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в кемеровском пансионате может возрасти
02:28
Общество
Терапевт Воробьев: отеки тела могут указывать на серьезные заболевания почек
02:25
Политика
Газета Telegraph сообщила о готовности НАТО обсудить отвод войск от российских границ
02:18
Политика
Подразделениям спецназа удалось отбить у протестующих все административные здания Алма-Аты
02:12
Происшествия
Экстренные службы: МЧС России дважды за год проверяло загоревшийся пансионат в Кузбассе
02:00
Общество
Китайский журналист назвал правильным заявление Си Цзиньпина по Казахстану
01:59
Происшествия
Появились подробности смертельного пожара в пансионате Кемеровской области
01:43
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в пансионате Кемеровской области
01:41
Происшествия
Силовики отбили у протестующих оружейные склады в пригороде Алма-Аты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Четыре человека погибли при пожаре в кузбасском пансионате «Золотой век»

  /   Обновлено: 08 января 2022 01:45
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в кузбасском пансионате «Золотой век»
Невские Новости

Кемерово, 8 января. Площадь пожара в пансионате «Золотой век» составила десять квадратных метров. Он расположен в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Печатник недалеко от Кемерово.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 23:02 пятницы по московскому времени. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла десять «квадратов». Горели личные вещи, уточнили в региональном управлении МЧС России.

Пожарные эвакуировали 48 человек. Предварительно известно о четырех погибших. Участие в тушении огня принимали 48 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Пожар площадью 2,7 тысячи квадратных метров ранее охватил продуктовый склад в подмосковных Химках. Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы справиться с пламенем.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Четыре человека погибли при пожаре в кузбасском пансионате «Золотой век»
пожар кузбасс кемеровская область пансионат
Комментировать