Четыре человека погибли при пожаре в кузбасском пансионате «Золотой век»

Кемерово, 8 января. Площадь пожара в пансионате «Золотой век» составила десять квадратных метров. Он расположен в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Печатник недалеко от Кемерово.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 23:02 пятницы по московскому времени. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла десять «квадратов». Горели личные вещи, уточнили в региональном управлении МЧС России.

Пожарные эвакуировали 48 человек. Предварительно известно о четырех погибших. Участие в тушении огня принимали 48 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Пожар площадью 2,7 тысячи квадратных метров ранее охватил продуктовый склад в подмосковных Химках. Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы справиться с пламенем.