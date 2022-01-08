МИД России жестко ответил на ехидство Блинкена о трагедии в Казахстане

Москва, 8 января. Недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации в Казахстане является хамством. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Диппредставительство отчиталось о «хамской шутке» на тему трагических событий в Казахстане американского политика. Блинкен позволил себе заявить, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — ответили в МИД России.

Демонстрацией этого являются не только последние годы, а целых три сотни лет. Многое о деятельности США могут рассказать «индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные».

Сенатор Алексей Пушков ранее указал на безграмотность Энтони Блинкена. Госсекретарь США объявил, что Запад якобы «не обещал России» не расширять НАТО на восток.