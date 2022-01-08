Взрыв прогремел в Тарумовском районе Дагестана

Махачкала, 8 января. Несколько человек, включая детей, пострадали в результате взрыва на территории Дагестана. Инцидент произошел в Тарумовском районе республики.

Среди пострадавших три человека, двое из которых несовершеннолетние. В настоящее время все они находятся в больнице, врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Информация о том, где именно произошел взрыв, не сообщается. Выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

В Пензе прокуратура продолжает проверку по факту взрыва газа и последующего возгорания в многоквартирном доме. Трагедия произошла в одной из квартир на улице Мира и унесла жизни двух человек.