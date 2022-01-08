Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 01:01
00:54
Политика
МИД России жестко ответил на ехидство Блинкена о трагедии в Казахстане
00:53
Происшествия
Взрыв прогремел в Тарумовском районе Дагестана
00:49
Общество
Посольство России в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения
00:45
Армия
Минобороны России подготовило пятилетнюю программу развития ударных дронов
00:43
Общество
Гинцбург: использование назальной вакцины не исключает вероятность положительного ПЦР-теста
00:25
Общество
Профилактолог Токарев допустил появление коронавируса-супермутанта
00:22
Происшествия
Заслуженному тренеру Тарасовой потребовалась экстренная медицинская помощь
00:14
Общество
Движение пассажирских поездов в Казахстане возобновлено после массовых беспорядков
00:05
Происшествия
Казахстанский Актау планирует возобновить авиасообщение с 8 января
00:04
Происшествия
Токаев приказал создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Взрыв прогремел в Тарумовском районе Дагестана

  /   Обновлено: 08 января 2022 00:53
Происшествия
Взрыв прогремел в Тарумовском районе Дагестана
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Махачкала, 8 января. Несколько человек, включая детей, пострадали в результате взрыва на территории Дагестана. Инцидент произошел в Тарумовском районе республики.

Среди пострадавших три человека, двое из которых несовершеннолетние. В настоящее время все они находятся в больнице, врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Информация о том, где именно произошел взрыв, не сообщается. Выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

В Пензе прокуратура продолжает проверку по факту взрыва газа и последующего возгорания в многоквартирном доме. Трагедия произошла в одной из квартир на улице Мира и унесла жизни двух человек.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Взрыв прогремел в Тарумовском районе Дагестана
взрыв дагестан госпитализация
Комментировать