Посольство России в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения

Нур-Султан, 8 января. Российское посольство на территории Казахстана открыло горячую линию по вопросам авиасообщения. Соответствующие сведения следуют из сообщения Министерства иностранных дел страны.

Казахстанские авиакомпании восстанавливают внутреннее и международное авиасообщение с 12:00 по московскому времени. Как отметили местные СМИ, оно было прервано на фоне массовых беспорядков в республике. Граждане могут получить информацию об авиарейсах, обратившись по телефону горячей линии, передает Telegram-канал российского МИД.

«Внимание! В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением. Получить информацию о расписании и статусах авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279 8213, +7 717 279 8214», — говорится в сообщении.

Также ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что бандиты и террористы, устроившие беспорядки на территории республики, хорошо обучены и организованы. По его словам, с ними нельзя вести переговоры.