Минобороны России подготовило пятилетнюю программу развития ударных дронов

Москва, 8 января. Акцент в программе сделан на развитии тяжелых ударных воздушных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) нового типа и их интеграции в боевые порядки Вооруженных сил России.

Программа разработана Министерством обороны России и рассчитана на пять лет. Вооружение получат не только тяжелые машины, но также легкие дроны самолетного и вертолетного типов. Речь идет об «Иноходце», «Охотнике», «Альтиусе» и других, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«В российских войсках появятся не только тяжелые боевые беспилотники, но и огромное количество небольших аппаратов для работы по передовой в ближнем тылу, способных точечно ликвидировать боевую технику и даже отдельных бойцов», — заявил военный аналитик Владислав Шурыгин.

Минобороны ранее анонсировало первые поставки ракетных комплексов «Гибка-С» в российские войска. Боевые машины получили средства разведки и автоматизированную систему управления.