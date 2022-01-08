Гинцбург: использование назальной вакцины не исключает вероятность положительного ПЦР-теста

Москва, 8 января. Вероятность положительного результата ПЦР-теста на коронавирус после применения назальной вакцины существует, однако она крайне мала. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, вирус на слизистой будет уничтожен организмом крайне быстро. В связи с этим положительный результат возможен лишь при очень концентрированном состоянии патогена, передает ТАСС.

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус», — отметил Гинцбург.

Разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины было выдано Центру Гамалеи в октябре 2021 года. Как ранее сообщал Гинцбург, назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки. Она лишь станет нужным дополнением, которое будет препятствовать проникновению вируса в организм.

Согласно прогнозам, назальная вакцина станет доступна уже в текущем году. Прививание препаратом будет абсолютно добровольным.