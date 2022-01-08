Профилактолог Токарев допустил появление коронавируса-супермутанта

Москва, 8 января. Коронавирус в ряде случаев может превратиться в супермутанта, что вызовет новую вспышку заражений. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По мнению ученого, произойти это может, если коронавирус попадет в животную среду. В связи с этим необходимо пристально следить за последним появившимся штаммом «Омикрон» и его развитием как у людей, так и у зверей, передает URA.RU.

«Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "Омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен», — отметил Токарев.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, в свою очередь, подтвердил, что мутации патогена, которые образовались в организме животных, могут обернуться серьезными последствиями для людей. Это доказывает и сам коронавирус, который трансформировался в организмах летучих мышей и теперь представляет смертельную опасность.

Биолог Анча Баранова уверена, что «Омикрон» еще не полностью себя проявил. В связи с этим какие-либо выводы делать рано.