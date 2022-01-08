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Заслуженному тренеру Тарасовой потребовалась экстренная медицинская помощь

Происшествия
Заслуженному тренеру Тарасовой потребовалась экстренная медицинская помощь
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 января. Заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой потребовалась медицинская помощь. Бригада врачей пока не стала госпитализировать 74-летнюю звезду.

Тарасова пожаловалась на головную боль и дискомфорт в животе. Прибывшие по вызову медики сняли острое состояние и оставили тренера на амбулаторное лечение, передает РЕН ТВ.

Накануне Нового года у Тарасовой уже был опыт общения с врачами. Она провела несколько дней в больнице. О госпитализации заслуженного тренера сообщил певец Филипп Киркоров. Он призвал общественность молиться за здоровье звезды.

Ранее стало известно, что из-за проблем со здоровьем Татьяна Тарасова не примет участие в съемках финального выпуска шоу «Ледниковый период». Тренер страдает из-за скачков артериального давления, поэтому вынуждена регулярно проходить обследование.

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