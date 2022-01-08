Движение пассажирских поездов в Казахстане возобновлено после массовых беспорядков

Нур-Султан, 8 января. Пассажирские составы в Казахстане начали курсировать в соответствии с установленными графиками. Ранее движение было прервано на фоне массовых беспорядков и погромов, привел Telegram-канал «Sputnik Казахстан» заявление национального перевозчика АО НК «КТЖ».

Утром также появлялась информация о восстановлении движения грузовых поездов. По состоянию на 7 января был обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул.

«7 января АО НК "КТЖ" предоставила возможность покупать железнодорожные билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах. Также на указанном выше сайте и приложении можно получить информацию о наличии билетов», — сообщили в АО НК «КТЖ».

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года. Поводом для этого стало двукратное увеличение стоимости на сжиженный газ, что вызвало недовольство граждан. Протестные акции позже переросли в погромы и мародерства. Два дня назад казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство.