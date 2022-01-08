Казахстанский Актау планирует возобновить авиасообщение с 8 января

Актау, 8 января. Международный аэропорт Актау может начать авиасообщение по всем направлениям утром 8 января. Об этом заявила комендатура Мангистауской области Казахстана.

Выполнение полетов по всем направлениям планируется возобновить с 10:00 субботы (12:00 по московскому времени). Соответствующее заявление сделала директор воздушной гавани города Меруерт Жолдыбаева.

«Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00», — передает Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Участники беспорядков ранее заблокировали дорогу к аэропорту, что привело к отмене рейсов. Многие транзитные пассажиры оказались закрыты в здании воздушной гавани на несколько дней. В минувшую пятницу движение по дороге удалось возобновить.

Закрытым в настоящее время остается Международный аэропорт Алма-Аты. Он приостановил свою деятельность 6 января и не будет принимать пассажиров до конца недели, пишет RT.