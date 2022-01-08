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Токаев приказал создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане

Происшествия
Токаев приказал создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 8 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился сформировать следственную группу, чтобы установить первопричины ситуации, приведшей к массовым беспорядкам и мародерству по всей стране. Такое заявление национальный лидер сделал на своей странице в Twitter.

﻿Токаев также дал старт контртеррористической операции для устранения угрозы национальной безопасности и защиты жизни и имущества соотечественников. Ранее президент Казахстана приказал правоохранителям открывать огонь на поражение по всем мародерам, которые не согласятся сложить оружие, пишет RT.

«Я приказал правоохранительным органам сформировать следственную группу, чтобы выявить первопричины ситуации, приведшей к вооруженному акту агрессии, и привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон», — написал Касым-Жомарт Токаев.

Протесты в крупных городах Казахстана вспыхнули в первые дни 2022 года. Поводом для беспорядков стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. В среду президент Токаев отправил правительство в отставку.

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Казахстан беспорядки токаев
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