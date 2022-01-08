Сатановский: боевики-исламисты стоят за массовыми погромами в Казахстане

Москва, 8 января. Участники беспорядков в Казахстане владеют навыками уличных погромов, чего обычно нет у обычных мирных жителей. Такое замечание в эфире телеканала «Россия-24» сделал политолог и военный эксперт Евгений Сатановский.

Он полагает, что в городах республики орудуют радикальные боевики-исламисты, которые прошли специальную подготовку. Это доказывают столкновения, в которые митингующие вступают с силовиками.

«Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского Майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», — подчеркнул Сатановский.

Политолог еще год назад допускал подобное развитие событий в Казахстане. Однако он не предполагал, что протесты приобретут такой масштаб. В связи с этим участие миротворческих сил ОДКБ в подавлении беспорядков «более чем оправдано».

Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ранее назвал требование США аргументировать ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан формой давления на Россию. Политолог уверен, что присутствие миротворцев на территории республики полностью законно и оправдано.