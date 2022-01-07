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МВД Казахстана: задержанным за беспорядки грозит пожизненное заключение

  /   Обновлено: 07 января 2022 23:44
Происшествия
МВД Казахстана: задержанным за беспорядки грозит пожизненное заключение
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Нур-Султан, 7 января. Самое большое число задержаний произведено на территории Алма-Аты. Всего в связи с массовыми беспорядками задержаны до четырех тысяч террористов.

Казахстанский оперативный штаб по борьбе с терроризмом ранее сообщал о 3 706 задержанных. Сейчас их число возросло до четырех тысяч человек, о чем заявили в МВД республики.

Согласно законодательству Казахстана, в случае доказательства вины террористам грозит пожизненное заключение и лишение гражданства. Еще недавно им могла грозить смертная казнь, однако президент республики Касым-Жомарт Токаев отменил такой вид наказания соответствующим указом от 29 декабря 2021 года.

Токаев ранее отказался вступать в переговоры с боевиками, участвующими в массовых беспорядках на территории Казахстана. Глава республики убежден, что приказы террористам отдаются из специального центра.

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Казахстан беспорядки мвд казахстана
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