МВД Казахстана: задержанным за беспорядки грозит пожизненное заключение

Нур-Султан, 7 января. Самое большое число задержаний произведено на территории Алма-Аты. Всего в связи с массовыми беспорядками задержаны до четырех тысяч террористов.

Казахстанский оперативный штаб по борьбе с терроризмом ранее сообщал о 3 706 задержанных. Сейчас их число возросло до четырех тысяч человек, о чем заявили в МВД республики.

Согласно законодательству Казахстана, в случае доказательства вины террористам грозит пожизненное заключение и лишение гражданства. Еще недавно им могла грозить смертная казнь, однако президент республики Касым-Жомарт Токаев отменил такой вид наказания соответствующим указом от 29 декабря 2021 года.

Токаев ранее отказался вступать в переговоры с боевиками, участвующими в массовых беспорядках на территории Казахстана. Глава республики убежден, что приказы террористам отдаются из специального центра.