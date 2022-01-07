Спасатели ликвидировали возгорание на продовольственном складе в Химках

Москва, 7 января. Сотрудники спасательной службы потушили пламя, полыхавшее на складе в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание началось на продовольственном складе в подмосковных Химках, а затем огонь перебросился на соседнее здание с лакокрасочными изделиями. Пламя охватило площадь в 2,8 тысячи квадратных метров, однако в конечном итоге спасателям удалось его ликвидировать.

Управление Роспотребнадзора по Московской области добавило, что провело исследование воздуха в районе жилой застройки Химок. Однако оно не выявило превышения предельной концентрации вредных веществ.

«21.52 ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении спасательной службы.

Ранее сообщалось, что спасатели тушили пожар на складе в Химках более шести часов. Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности.