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Токаев заявил о поддержке безопасности иностранных дипломатов в Казахстане

  /   Обновлено: 07 января 2022 23:14
Происшествия
Токаев заявил о поддержке безопасности иностранных дипломатов в Казахстане
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 7 января. Правительство Казахстана продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств на территории республики. Соответствующее заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Также власти Казахстана продолжат обеспечивать права граждан и безопасность иностранцев, в том числе дипкорпуса и журналистов. Об этом ранее заявляли в МИД республики. По словам Токаева, Казахстан будет и дальше поддерживать безопасность персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов на территории страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Помимо этого, недавно казахский президент заявил, что представит кандидатуру на пост премьер-министра республики 11 января. Соответствующие изменения вызваны уходом в отставку правительства страны на фоне протестов из-за повышения цен на газ.

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Казахстан безопасность президент дипломаты токаев
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