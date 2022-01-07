Вице-спикер Совфеда Косачев предостерег США от вмешательства в дела Казахстана

Москва, 7 января. США необходимо воздержаться от бесцеремонного вмешательства в ситуацию в Казахстане. В противном случае это нарушит рабочую атмосферу предстоящих переговоров между Вашингтоном и Москвой, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, вмешательство США станет огромной ошибкой, так как на переговорах будут обсуждаться важные для двух стран вопросы. По планам, диалог по стратегической стабильности состоится на следующей неделе в Женеве.

«Если США позволят себе бесцеремонно в эту ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах», — поделился он в интервью с «Ведомостями».

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Изначально в них приняли участие жители Жанаозен и Актау, однако позже к протестам присоединились и другие города. Причиной погромов стало повышение цен на топливо для автомобилей.

Вашингтон уже позволял себе комментировать текущую ситуацию в Казахстане. В частности, Белый дом указал на свои сомнения в легитимности ввода миротворцев ОДКБ в республику.