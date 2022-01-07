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Президент Казахстана отказался вести переговоры с террористами

Происшествия
Президент Казахстана отказался вести переговоры с террористами
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 7 января. Бандиты и террористы, участвующие в беспорядках в Казахстане, хорошо обучены и организованы. Такое заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев, отметив, что с боевиками не следует вести переговоров, а правоохранители «должны их убить».

По словам национального лидера, погромщикам отдают приказы их специального центра. Некоторые из мародеров также говорили на иностранных языках, уверен Токаев. Он также отметил, что Алма-Аты подверглось минимум шести волнам террористических нападений, в которых участвовали порядка 20 тысяч боевиков.

«Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные помещения и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. На мой основной взгляд: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», — написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января, после чего акции переросли в массовые беспорядки и мародерство. Причиной этому стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. На фоне этого президент Токаев 5 января объявил о роспуске правительства.

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