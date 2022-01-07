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Захарова снова подловила США на лукавстве в вопросе нерасширения НАТО на восток

  /   Обновлено: 07 января 2022 22:41
Политика
Захарова снова подловила США на лукавстве в вопросе нерасширения НАТО на восток
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 7 января. Соединенные Штаты вновь забыли о своих заверениях, согласно которым НАТО не станет расширяться на восток. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Подобную публикацию она сделала в связи с недавними заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время своего выступления он сказал, что НАТО никогда не отказывалась от идеи расширения на восток. Россия же якобы пытается «переврать» события, которые произошли после окончания холодной войны. Именно тогда Альянс пообещал, что не будет продвигаться «ни на дюйм».

Захарова, в свою очередь, привела хронологию обещаний Запада. Согласно ей, первые подобные заверения не продвигать НАТО на восток были высказаны еще в 1990 году. Соответствующие документы содержатся в Архиве национальной безопасности США.

«Да что же это такое творится с американскими товарищами — то не понимают, то не помнят. Не так давно уже публиковала хронологию заверений западных партнеров в нерасширении НАТО на Восток. Повторяю для тех, кто снова забыл», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Заявления Блинкена также прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, госсекретарь США плохо знает историю, если так уверенно бросается такими высказываниями.

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