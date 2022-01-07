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Токаев: беспорядки в Казахстане связаны с подготовленными за рубежом боевиками

Происшествия
Токаев: беспорядки в Казахстане связаны с подготовленными за рубежом боевиками
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 7 января. Казахстан сталкивается с вооруженными актом агрессии, организатором которого выступают подготовленные за рубежом преступники, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Соответствующие выводы Токаев сделал по результатам анализа ситуации в стране, о чем написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Анализ ситуации показал, что Казахстан сталкивается с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и скоординированным преступниками и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны», — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января на фоне резкого скачка цен на газ. Позднее демонстрации переросли в беспорядки, участники которых начали выдвигать властям политические требования. В ряде казахстанских городов зафиксированы случаи мародерства.

В СМИ ранее появилась информация, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пределы республики. Вместе с ним из страны уехали его дочери со своими семьями.

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Казахстан беспорядки токаев
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