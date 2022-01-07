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Байконур намерен обеспечивать безопасность в городе на фоне протестов своими силами

Общество
Байконур намерен обеспечивать безопасность в городе на фоне протестов своими силами
federalspace.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Байконур, 7 января. Власти Байконура не обращались за помощью на фоне беспорядков в Казахстане. Безопасность на территории города обеспечивается местными силами.

Ранее в Байконуре был создан оперативный штаб, в обязанности которого входит поддержание общественного порядка и безопасной работы предприятий. В его состав вошли городская администрация, главы правоохранительных органов, руководители крупных предприятий и космодрома.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал об обстановке на объектах космодрома и в городе Байконур. Он отметил, что сейчас там спокойно.

Массовые протесты и беспорядки охватили Казахстан 2 января. Поводом для этих событий послужил резкий скачок стоимости газа, после чего демонстранты начали выдвигать политические требования. В городах по всей стране зафиксированы массовые случаи мародерства.

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Казахстан космодром байконур
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