Байконур намерен обеспечивать безопасность в городе на фоне протестов своими силами

Байконур, 7 января. Власти Байконура не обращались за помощью на фоне беспорядков в Казахстане. Безопасность на территории города обеспечивается местными силами.

Ранее в Байконуре был создан оперативный штаб, в обязанности которого входит поддержание общественного порядка и безопасной работы предприятий. В его состав вошли городская администрация, главы правоохранительных органов, руководители крупных предприятий и космодрома.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал об обстановке на объектах космодрома и в городе Байконур. Он отметил, что сейчас там спокойно.

Массовые протесты и беспорядки охватили Казахстан 2 января. Поводом для этих событий послужил резкий скачок стоимости газа, после чего демонстранты начали выдвигать политические требования. В городах по всей стране зафиксированы массовые случаи мародерства.