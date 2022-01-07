Великий пост и белые одеяния: как православные африканцы отметили Рождество

Для многих жителей планеты Африка давно стала синонимом жарких пустынь и знойных саванн, а потому мало кто представляет празднование православного Рождества в засушливом регионе. Тем не менее событие отмечается христианскими общинами во многих государствах материка.

Конечно, обычаи и традиции отличаются от страны к стране, но религиозная основа остается той же, объединяя людей из всех слоев общества. О том, как православные Африки отметили Рождество и какие особенности празднования существуют, в материале Федерального агентства новостей.

Верующие помнят о спасителе

Для начала стоит отметить, что население Европы с его тысячелетней историей христианства стало забывать истоки праздника, в то время как жители Черного континента вспоминают о рождении сына Бога гораздо чаще, чем в той же Германии или Франции. Во многом этому способствуют доверчивость, искренность и открытость проживающих на материке верующих.

Именно эти люди радуются Рождеству, что называется, всем сердцем. Чаще всего, ввиду особенностей климата, перед мероприятием наряжается не елка, а классическая для региона пальма, вокруг которой играют и водят хороводы дети. Неотъемлемой частью праздника являются африканские песнопения, так или иначе связанные с отмечаемым событием.

«Хотелось бы отметить, что на африканском континенте существуют традиционные, древневосточные церкви. К ним относят коптскую, эфиопскую и эритрейскую, они же сохраняют и древний календарь, который является традиционным для нас. По сути, они отмечают Рождество в один день с Россией, совпадают и другие праздники», — утверждает Секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних Церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

كلمة الرئيس السيسي أثناء حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية pic.twitter.com/JP8ecl6E8T — dmctv (@dmctv) January 6, 2022

По его словам, празднику предшествует такой же продолжительный пост, как и в России. Он отличается особенной строгостью, а также является обязательным для православных регионов исполнением всех норм и правил.

«Все члены церкви стараются его соблюдать, причем не только ограничивая себя в пище, но и посвящая указанное время сугубым молитвам. Не стал исключением и 2022 год. Так, коптская церковь, являющаяся крупнейшей христианской общиной Египта, встретила Рождество в один день с нами. А недавно в новой столице страны, при содействии президента Ас-Сиси, построили новый собор, который даже носит имя «Рождества Христова», — рассказал священнослужитель.

ربنا ما يقطعلك عادة ياريس ???? pic.twitter.com/GZLIj3E0zt — تحيا مصر (@shimaa3060) January 6, 2022

Эфиопия

В Эфиопии Рождество называют «Ганна» и все начинается с того, что каждому приходящему христианину выдаются свечи. С ними они обходят комплекс три раза и лишь потом участвуют в литургии. Мужчины отделены от женщин. Центральный круг — самое важное и святое место, где священник служит мессу.

К слову, обряды проводят как в старинных церквях, вырезанных в скалах рядом с городом Лалибэла, так и в современных храмах, которых много по всей территории государства.

«Эфиопская община является одной из крупнейших в мире. Она насчитывает более 60 миллионов верующих, однако сегодня они переживают не самые лучшие времена — в стране продолжается гражданское противостояние. Тем не менее христиане массово посещают храмы, в том числе в дни рождественских богослужений. На территории государства сохранилась древняя традиция: когда люди идут в храм, то надевают специальные одежды белого цвета. И если бы мы с вами оказались в рождественскую ночь в Аддис-Абебе, то увидели бы тысячи и тысячи, настоящие реки людей в белых одеждах. Они все будут направляться в храм», — продолжил иеромонах Стефан.

Накидка называется Нетела. Это тонкий кусок хлопчатобумажной ткани с яркими полосками на концах. Ее носят как шаль или тогу. Далее начинается служба, после которой все присутствующие едят освященный хлеб и вино. В эту ночь город наполняют паломники, они молятся прямо на улицах и поют псалмы.

«Говоря о многодневных постах, в том числе рождественском, следует отметить, что копты, эфиопы и представители древних восточных церквей следуют тем же традициям, что и у нас. Причем африканцы очень строго соблюдают уставные церковные положения: исключается не только мясо, но и вся пища животного происхождения. Традиционные христиане вкушают еду растительного происхождения. Благо в Эфиопии и Египте существует очень много разновидностей блюд», — поясняет иеромонах.

Рождественские блюда в Эфиопии включают так называемый ват, который представляет собой густое и острое тушеное мясо, овощи и иногда яйца. Подается все это на тарелке, носящей название «инджера». По сути это огромная лепешка из дрожжевого теста, ее кусочки используются в качестве съедобной ложки.

«Кухня Эфиопии отличается тем, что ее основу составляет как раз большое количество гарниров из различных растений, бобовых и так далее. Они в постное время приправляются лишь соусами. Каждый, кто посещал страну, хранит воспоминания о необычной местной кухне, которая позволяет гармонично сочетать как скромное, так и постное время», — отметил собеседник ФАН.

Эритрея

Эритрейская православная церковь Тевахедо использует календарь Гиза, который несколько похож на Юлианский. Многие рождественские обычаи схожи с традициями Эфиопии. Например, специальный пост во время «Адвента», предшествующий Рождеству. Он начинается 25 ноября и заканчивается 7 января. На этот период запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.

За день или два до празднования люди начинают готовить большую трапезу. Часто скот, а это овцы, козы, коровы или куры покупаются на местном рынке, забиваются и подаются к столу. Эритрейцы разливают домашнее пиво, которое называется «Сва», пекут лепешки «инджера» и готовят «зиньи» — горячее мясное рагу.

Как в случае с Эфиопией, верующие Тевахедо одеваются в белые наряды. В церкви мужчины сидят по одну сторону прохода, женщины — по другую. При этом последние носят традиционные головные уборы.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

В алтарной части стоит священник в золотистой мантии, которого сопровождают пять помощников с белыми покрывалами, обернутыми вокруг плеч. Служба состоит из литургии и прослушивания библейских стихов на гизе (местный язык).

«Как известно, в последнее время Русская православная церковь обрела большое число верующих в Африке. Только священников перешло в нашу церковь свыше ста человек. Речь прежде всего идет об экваториальных странах Африки. Конечно, они перешли вместе с паствой, вместе с теми людьми, которые очень болезненно восприняли антиканонические решения Александрийского патриарха Феодора, выразили желание сохранить возможность находиться в тех условиях, когда они не состоят в общении с раскольниками, которое допустил Александрийский патриарх», — пояснил иеромонах Стефан.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что перевод приходов в лоно РПЦ может быть связан с укреплением позиций России на Черном континенте.

Федеральное агентство новостей /

«Русская православная церковь в последние годы активно защищала права христиан, страдающих в разных регионах мира. Очень твердо поддерживала канонические принципы, выступая за традиционные нравственные ценности. Такой подход обусловлен очень ясной позицией нашего патриарха Кирилла и это, конечно, позволяет сказать, что РПЦ во многих регионах мира сегодня воспринимается как надежда и опора. Поэтому для многих, в том числе и в Африке, наша церковь и наш патриарх стали примером», — заключил священнослужитель.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала интервью с главой сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ Георгием Максимовым. Священник рассказал о причинах стремления африканских приходов перейти под крыло Русской православной церкви и об ошибочных действиях Александрийского патриархата.