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Пушков указал на неграмотность Блинкена после заявления о нерасширении НАТО

Политика
Пушков указал на неграмотность Блинкена после заявления о нерасширении НАТО
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 7 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен плохо знает историю, что доказывает его недавнее заявление о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Блинкен во время своего выступления в Белом доме назвал ложным «нарратив о том, что НАТО угрожает России». По его словам, Альянс не планирует устанавливать военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против РФ. Кроме того, как заявил госсекретарь, НАТО никогда не обещала не принимать новых членов.

Пушков напомнил Западу о некоторых событиях, которые в США, судя по всему, попытались забыть. Предшественник Энтони Блинкена Джеймс Бейкер перед объединением Германии пообещал России, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток». Однако эти слова не были официально задокументировали, что стало серьезным просчетом.

«Именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать. Что и доказывает заявление Блинкена», — написал Пушков.

При этом Блинкен уверен, что Соединенные Штаты целиком привержены диалогу с Россией по теме безопасности. По его словам, существуют вопросы, по которым возможен прогресс в переговорах между двумя странами.

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