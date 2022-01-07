МВД Казахстана обнародовало список погибших в ходе беспорядков силовиков

Нур-Султан, 7 января. Жертвами беспорядков на территории Казахстана стали семь полицейских. Соответствующую информацию представили в МВД страны.

Одним из погибших стал Сланбеков Рахат, который занимал должность капитана полиции Тараза. В тот же список вошли старшина полиции Алма-Аты Камбетов Ринат, старший сержант полиции Алма-Аты Асылханов Ален, прапорщик юстиции Ержанов Ербол и младший сержант департамента полиции Жамбылской области Алмасов Нурболсын.

Еще двое погибших силовиков являются рядовыми. Речь идет об Аманове Айбате и Кайсарове Мадияре Оразовиче, передает издание Sputnik Казахстан.

Банк Halyk Bank, считающийся одним из крупнейших в Казахстане, ранее заявил о желании поддержать семьи погибших военных и силовиков. В случае смерти последних организация готова списать все оформленные на их имена кредиты и займы.