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МВД Казахстана обнародовало список погибших в ходе беспорядков силовиков

Происшествия
МВД Казахстана обнародовало список погибших в ходе беспорядков силовиков
Global Look Press  /  twitter.com/ _ZhN_

Нур-Султан, 7 января. Жертвами беспорядков на территории Казахстана стали семь полицейских. Соответствующую информацию представили в МВД страны.

Одним из погибших стал Сланбеков Рахат, который занимал должность капитана полиции Тараза. В тот же список вошли старшина полиции Алма-Аты Камбетов Ринат, старший сержант полиции Алма-Аты Асылханов Ален, прапорщик юстиции Ержанов Ербол и младший сержант департамента полиции Жамбылской области Алмасов Нурболсын.

Еще двое погибших силовиков являются рядовыми. Речь идет об Аманове Айбате и Кайсарове Мадияре Оразовиче, передает издание Sputnik Казахстан.

Банк Halyk Bank, считающийся одним из крупнейших в Казахстане, ранее заявил о желании поддержать семьи погибших военных и силовиков. В случае смерти последних организация готова списать все оформленные на их имена кредиты и займы.

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Казахстан силовики мвд казахстана
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