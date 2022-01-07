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Госсекретарь США Блинкен отказался от обещаний о нерасширении НАТО на восток

Политика
Госсекретарь США Блинкен отказался от обещаний о нерасширении НАТО на восток
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 января. Запад «не давал России обещания» о нерасширении НАТО на восток. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепе.

Североатлантический альянс активно продвигает свои войска на территории европейских государств. В конце 2021 года он начал вводить свой контингент на Украину, которая граничит с Россией. Москва четко дала понять, что заботится о своей безопасности, и потребовала не расширять НАТО на восток.

Запад же воспринимает просьбу России как «агрессию». Он намерен вводить против РФ санкции в случае эскалации на Украине. Кремль призывает Белый дом к диалогу и дипломатическому разрешению разногласий.

При этом РФ неоднократно напоминала, что НАТО после окончания холодной войны пообещала не принимать в свои ряды страны Восточной Европы. Однако эти обещания Альянсом нарушаются.

«НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — изложил свою версию госсекретарь.

Журналист Владимир Соловьев высмеял заявление Энтони Блинкена о расширении НАТО. Он пересказал его слова и сопроводил их тремя стикерами с изображением клоуна.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе большой пресс-конференции осудил НАТО за невыполнение своих обещаний. Российский лидер заявил, что Запад «нагло обманул» и «надул» Москву.

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